Культурный карантин: выбор «Известий»

Театры, музеи, кинотеатры и концертные залы закрыты. Жителям Москвы и многих других регионов вовсе нельзя покидать свои дома без серьезной причины. «Известия» предлагают провести это время с пользой и компенсировать себе отсутствие «живых» культурных впечатлений виртуальным контентом. К тому же впереди — праздничные майские дни.

Онлайн-кино

Бесплатный доступ к онлайн-сервису more.tv

Премьеры сериалов и фильмов, прямой эфир платных телеканалов и спортивный контент теперь доступны для просмотра бесплатно параллельно с детскими домашними заданиями, рабочими видеоконференциями, дистанционным спортом и другими челленджами. Чтобы получить доступ на месяц, надо зарегистрироваться на сайте https://more.tv/ и ввести в своем личном кабинете промокод SIDIMDOMA.

«Потерянный рай»

Фото: Anonymous Content

1 мая в онлайн-сервисе more.tv состоится премьера сериала «Потерянный рай» режиссеров Ромео Тироне, Нимы Барнетт и Элоди Кина. В главных ролях: Джош Хартнетт, Барбара Херши, Ник Нолти, Элейн Хендрикс, Бриджит Риган, Джон Марщалл Джонс и др. Завораживающая семейная сага о блудном сыне Йейтсе Форсайте, который возвращается вместе со своей женой Фрэнсис в свой родной городок в Миссисипи. Однако дома главного героя настигают мрачные воспоминания и он буквально начинает разрываться между прошлым и будущим.

Кино от Beat Film Festival

Фото: weekend.beatfilmfestival.ru

Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival предоставил доступ к подборке своих хитов на сервисе «Кинопоиск». В числе фильмов: «Каннингем», «Берлинский фейсконтрольщик», «Дух Баухауса», «Студия 54», «Рейв в Иране» и многие другие. Увидеть их можно бесплатно до 31 мая по промокоду BEATHD.

Онлайн-концерты

VIII Международный открытый онлайн-фестиваль искусств «Дню Победы посвящается…»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

С 5 по 11 мая Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского организует на официальном сайте www.mosconsv.ru трансляцию серии архивных видеозаписей в рамках фестиваля искусств, который в этом году станет частью масштабного фестиваля «Московская консерватория — онлайн».

5 мая фестиваль откроет программа «Нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим!», подготовленная Камерным хором Московской консерватории под управлением профессора Александра Соловьева совместно с заслуженной артисткой РФ Екатериной Мечетиной, состоявшаяся 9 мая 2019 года.

Онлайн-спектакли

musicAeterna Теодора Курентзиса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

На онлайн-площадке дирижера Теодора Курентзиса и его коллектива musicAeterna стали доступны записи исполнений Четырех ноктюрнов Джорджа Крама, чтение «Книги скорбных песнопений» в исполнении директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и круглый стол с участием самого Курентзиса, композиторов Алексея Ретинского и Леонида Десятникова, а также основателя группы Shortparis Николая Комягина.

«Большие гастроли онлайн»

Фото: helikon.ru

Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности запустил онлайн-спецпроект и вместе с другими учреждениями культуры открывает «Домашний сезон». В течение мая в этом разделе сайта программы «Большие гастроли» будут представлены видеозаписи спектаклей, предоставленные эксклюзивно театрами — участниками программы, прямые эфиры интернет-трансляций постановок , а также подборки онлайн-проектов региональных и ведущих институций, которые запустили свои интернет-проекты специально на время ограничения посещений для зрителей.

Онлайн-проекты Губернского театра

Фото: m-g-t.ru

Губернский театр создал свой канал — МГТ ТВ. Ежедневно в его эфире на странице театра в YouTube выходят новые программы. Программа «передач» публикуется еженедельно в воскресенье вечером.

1 мая, 19:00 — «Байки из карантина»

2 мая, 15:00 — «Карантинное чтиво»

3 мая, 21:00 — «MGT GUIDE. Итоги недели»

2 мая, 18:00 — трансляция записи спектакля «Нашла коса на камень»

3 мая, 18:00 — трансляция записи спектакля «Весна»

Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко онлайн

Фото: stanmus.ru

МАМТ делится трансляциями своих спектаклей в онлайн-кинотеатре Okko (каталог «Искусство online»). Любители шедевров русской оперы XIX–XX веков могут посмотреть «Хованщину» Модеста Мусоргского, «Пиковую даму» Петра Чайковского, «Войну и мир» Сергея Прокофьева в постановке Александра Тителя. В доступе также записи балетных постановок — «Жизели» в редакции Лорана Илера, «Серенады» Джорджа Баланчина и «Эсмеральды» в хореографии Владимира Бурмейстера, а также балеты проекта «Точка пересечения».

Онлайн-музеи

Виртуальные экскурсии по постоянной экспозиции Пушкинского музея и выставкам для детей и взрослых

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина приглашает на виртуальные экскурсии по постоянной экспозиции и выставкам . Встречи будут проходить в прямом эфире на платформе Zoom. Предусмотрен формат живого общения с экскурсоводом и возможность задавать вопросы, поэтому количество участников ограничено. За полчаса до начала виртуальной экскурсии на адрес электронный почты, указанный при регистрации, придет ссылка, позволяющая присоединиться к мероприятию. Посещение виртуальных экскурсий бесплатное. Полная программа — на сайте музея.

Онлайн-выставка «Лица Фриды»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

На платформе Google Arts & Culture доступна виртуальная выставка «Лица Фриды». В ее подготовке приняли участие 33 музея. Можно рассмотреть более 200 картин и набросков Фриды Кало в высоком разрешении, а также изучить фотографии и архивные материалы — дневники и письма художницы. Один из разделов онлайн-экспозиции посвящен скрытым смыслам в ее работах. Слайды сопровождаются развернутыми комментариями, рассказывающими о жизни и творчестве Кало, ее физической и душевной боли.

Музей-заповедник «Царицыно» онлайн

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков