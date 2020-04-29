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Совещание чрезвычайного комитета ВОЗ по коронавирусу пройдет 30 апреля

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) соберется 30 апреля. Об этом 29 апреля заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.

«Прошло почти три месяца после того, как мы объявили наивысший уровень ЧС. Предложение комитета состояло в том, чтобы вновь собраться через три месяца, чтобы оценить эволюцию пандемии и представить обновленные рекомендации», — приводит его слова ТАСС.

В предыдущий раз комитет собирался 22 января.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 29 апреля, в мире зарегистрировано 3,16 млн случаев коронавирусной инфекции. Скончались более 219 тыс. человек. 975,9 тыс. пациентов выздоровели.

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