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Благоустройство общественных пространств стартовало в Приморье

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Фото: primamedia.ru
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Во многих муниципалитетов Приморского края стартовало благоустройство общественных пространств. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе планируют привести в порядок 114 скверов, парков и аллей.

Как сообщает ИА PrimaMedia, зампредседателя правительства края Елена Пархоменко назвала несколько примеров проводимых работ. По ее словам, активно идет ремонт сквера возле Дома офицеров российской армии в Спасске-Дальнем. Здесь планируется установить детские и спортивные площадки, скамейки, урны, благоустроить саму территорию. Также в Спасске приведут в порядок сквер Победы.

По данным правительства края, в Дальнегорске благоустроят скверы Горького и «Звезда». В Фокино отремонтируют сквер «Восток».

Зампред правительства Приморья отметила, что все территории жители выбрали самостоятельно. Проекты реконструкции, благоустройства и правительства создавались индивидуально.

В общей сложности в 2020 году по нацпроекту благоустроят 114 общественных пространств. Контролировать работы будут власти и местные жители.

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