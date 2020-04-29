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В Болгарии исключили отмену виз для граждан России и Турции

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Фото: Depositphotos
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Болгария не может отменить визы для граждан России и Турции, несмотря на кризис. Об этом заявила в среду, 29 апреля, вице-премьер и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева в эфире телеканала BTV.

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По ее словам, встречи с представителями турорганизаций, на которых обсуждается отмена виз в Болгарию, проводятся ежегодно. «Мы сделали очень многое для облегчения визового режима для граждан России и Турции, но визовая политика — это общая политика Европейского союза, Болгария самостоятельно этот вопрос решить не может», — объяснила она. Власти страны не могут отменить визы своим решением, но сделают всё возможное для облегчения процедуры их получения.

Ранее болгарские туристические операторы предложили правительству страны в качестве антикризисной меры по восстановлению туризма в стране отменить визы для граждан России и Турции. Предложение поддержала министр туризма Николина Ангелка.

Летний туристический сезон в Болгарии начнется 1 июля. Однако срок могут перенести с учетом эпидемиологической обстановки.

C 14 марта Шри-Ланка прекратила оформлять визы иностранцам, прибывшим по общегражданским паспортам из-за угрозы распространения коронавируса.

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