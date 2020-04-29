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Комнаты для пассажиров с симптомами COVID-19 открыли на брянских вокзалах

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Отдельные помещения для пассажиров с признаками коронавирусной инфекции подготовили на вокзалах в Брянской области. Там они смогут дождаться прибытия медиков.

У комнат на железнодорожных вокзалах имеются отдельные входы. К этим помещениям могут беспрепятственно проехать автомобили скорой помощи, сообщает интернет-портал «Брянские новости». Комнаты подготовлены в Брянске и Унече.

Кроме того, все вокзалы в регионе работают в усиленном санитарном режиме. Работники используют индивидуальные средства защиты, в помещениях проводится уборка с применением дезинфицирующих средств.

Всего в России за сутки диагностирован 5841 случай заболевания. У 2624 (44,9%) новых инфицированных симптомов не было. За 24 часа летальные случаи коронавирусной инфекции зафиксрованы в Москве, Подмосковье и Ставропольском крае.

Накануне президент России Владимир Путин поручил продлить режим нерабочих дней в стране до 11 мая включительно. При этом он отметил, что в стране замедлилось распространение заболевания COVID-19, так как ежедневное число новых инфицированных стабилизировалось.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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