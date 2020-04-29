Ялта начнет курортный сезон в день снятия режима повышенной готовности

В Ялте готовы начать курортный сезон сразу после того, как будет снят режим повышенной готовности, введенный из-распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава города Иван Имгрунт. По его словам, власти активно готовят санатории, отели, кафе, набережные и пляжные зоны.

При этом градоначальник отметил, что, если будут выполняться все указы главы Крыма, курортный сезон будет хорошим. Он признал, что все ограничения направлены на защиту здоровья жителей Ялты. А для того, чтобы курортный сезон успешно начался, люди должны «выдержать эти испытания и оставаться дома», цитирует Имгрунта ИА «Крыминформ».

Глава Крыма Сергей Аксенов 20 апреля призвал жителей России на время отказаться от поездок на полуостров. Он не видит другого выхода, чтобы минимизировать заболеваемость. В среду, 29 апреля, Аксенов сказал, что все прибывшие в Крым на майские праздники туристы будут оправлены в обсерватор на две недели.