«Бессмертный полк» запустил платформу для онлайн-участия в акции

Платформа для онлайн-участия в акции «Бессмертный полк» заработала в России. Все желающие могут присоединиться к новому формату акции и рассказать о своих родственниках-ветеранах Великой Отечественной Войны.

«Мы чтим и бережно храним память о подвиге наших героев. В этом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, мы предлагаем для вас новый формат участия в акции «Бессмертный полк», — говорится на сайте.

Чтобы присоединиться к онлайн-шествию, нужно зайти на polkrf.ru, загрузить фотографию своего героя и заполнить анкету об этом человеке.

Из этой базы автоматически будет создан видеоряд, который будет транслироваться на телеканалах, в интернете и на медиаэкранах. Как отмечал сопредседатель Центрального штаба движения Сергей Макаров, портреты будут отображаться не в алфавитном порядке, по мере их размещения в базе.

В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в режиме видеотрансляции из-за пандемии коронавируса. Новый формат акции определялся с помощью голосования в интернете.

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Шествие «Бессмертного полка» предлагают провести в интернете в 170 странах мира. Подготовку онлайн-акции «Бессмертный полк — без границ!» под девизом «Наша Победа — моя история» начал Всемирный координационный совет российских соотечественников за рубежом.

Всем, кто захочет присоединиться к онлайн-шествию, организаторы акции предлагают использовать следующие хештеги: #мояистория #победунеотнять #Победа75 #бессмертныйполкбезграниц #victory75 #бессмертныйполк #нашапобеда #соотечественники #russiancompatriots.