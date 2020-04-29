ЦБ разъяснил порядок внесения платежей по кредитам в период до 11 мая

Платежи по кредитам в период нерабочих и праздничных дней до 11 мая по сделкам, срок исполнения которых приходится на период с 6 по 8 мая, переноситься не будут. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 29 апреля на сайте Банка России.

«Для сделок, срок исполнения которых приходится на праздничный нерабочий день 1 мая, выходные дни с 2 по 5 мая включительно, днем окончания срока считается 6 мая; для сделок, срок исполнения которых приходится на праздничный нерабочий день 9 мая, выходные дни 10 и 11 мая, днем окончания срока считается 12 мая», — говорится в сообщении.

Накануне, 28 апреля, президент России Владимир Путин принял решение продлить в стране нерабочие дни с сохранением заработной платы до 11 мая включительно.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян оставаться дома на майские праздники, чтобы не допустить роста заболеваемости. Позже с аналогичной просьбой — не покидать свое жилье в ближайшие недели — обратился мэр Москвы Сергей Собянин к жителям столицы.

По состоянию на 29 апреля, в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии умерли 972 человека, 10 286 пациентов выздоровели.

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