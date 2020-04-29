Образовательный центр для православной молодежи откроют в Оренбурге

В Оренбурге появится образовательный центр для православной молодежи. Он будет действовать при храме преподобного Пимена Угрешского на Малой земле.

В образовательном центре расположится воскресная школа, кружки по интересам, а также спортивное отделение. Ожидается, что молодые люди будут заниматься социальной и просветительской деятельностью. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Центр расположится на территории строящегося храма. Также там будет построена водосвятная часовня. А в малом храме на территории православного комплекса уже совершаются богослужения.

Храм преподобного Пимена Угрешского начали строить в 2018 году в густонаселенном районе, где в шаговой доступности нет других церквей.



