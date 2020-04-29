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Путин обсудил с Совбезом ситуацию с коронавирусом и Ливию

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Фото: ТАСС/Дружинин Алексей
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Президент России Владимир Путин на совещании в Совете безопасности в режиме видеоконференции, обсудил вопросы борьбы с распространением коронавируса, прежде всего, в субъектах страны, а также положение дел в наиболее актуальных региональных конфликтах, в частности, в Ливии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду, 29 апреля.

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Главные цитаты выступления Путина перед совещанием с главами регионов

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями о ходе борьбы с коронавирусом с упором на ситуацию в регионах РФ, где в последние дни увеличиваются темпы прироста числа инфицированных», — сказал он.

Также на совещании обсуждались текущие вопросы социально-экономического положения дел в России.

В совещании участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь СБ Николай Патрушев, глава администрации Кремля Антон Вайно, министры иностранных дел Сергей Лавров, внутренних дел Владимир Колокольцев, обороны Сергей Шойгу, руководители Федеральной службы безопасности Александр Бортников и Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Накануне Путин заявил, что пик заражаемости коронавирусом в России еще не пройден.

Ранее, 27 апреля, главнокомандующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар заявил о переходе власти в государстве к военным. В ООН отметили, что что ливийское политическое соглашение остается единственным признанным международным сообществом.

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