Отопительный сезон завершили в Курске

Глава Курска Виктор Карамышев подписал распоряжение о завершении отопительного сезона. Подача тепла прекращена в жилых домах.

Отопительный сезон официально завершился 29 апреля. Соответствующее решение принято в связи с установлением теплой погоды. Согласно нормативам, среднесуточная температура должна в течение пяти дней быть выше +8 градусов. В Курске прекращена подача тепла в жилые дома, подключенные к системе централизованного отопления. Также отопительный сезон завершен для домов, отапливаемых газом. Об этом пишет «Курская правда».

Ранее сообщалось, что в с датой завершения отопительного сезона определились в Ульяновске. Теплоснабжение отключат 3 мая.