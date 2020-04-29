Дворец Ольденбургских под Воронежем отреставрируют за 42 млн рублей

В Воронежской области ищут подрядчика для разработки рабочей документации и реставрации дворца Ольденбургских в Рамонском районе. Аукцион проводит региональный департамент строительной политики. Максимальная цена контракта составляет 42,2 млн рублей.

От подрядчика требуется провести ремонт комплекса и приспособить его для современного использования. Ему необходимо будет разработать проектно-сметную документацию, отремонтировать чердачные перекрытия, восстановить исторические перегородки на втором и третьем этажах, предусмотреть щитовой паркет и покрытия из разных пород дерева в помещениях второго и третьего этажей. Кроме того, нужно отреставрировать коридоры, выставочные помещения, кабинет и апартаменты принцессы и парадную лестницу.

Торги проведут 13 мая. Сами работы должны быть завершены до 21 декабря 2020 года. Деньги на них будут выделены из регионального бюджета, пишет ИА «Абирег».

Дворец Ольденбургских — это усадьба конца XIX века, памятник кирпичной неоготики. Замок закрыли на реставрацию в 1970 году. Комплекс получил статус объекта культурного наследия в 2010 году, после чего его передали в областную собственность. Позже по замку начали проводить экскурсии.