Прямой эфир
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию с коронавирусом и Ливию
Мир
Помпео заверил в неизменности политики США в отношении КНДР
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусом
Культура
Музыканта Глеба Самойлова экстренно госпитализировали
Мир
Минздрав Украины предупредил о возможности вспышки туберкулеза в стране
Мир
Лавров осудил попытки США предъявить Китаю претензии из-за пандемии

Аэропорт Симферополь вошел в пятерку самых удобных в России по версии Forbes

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный аэропорт Симферополь занял четвертое место в рейтинге самых удобных воздушных гаваней России, который подготовил авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. Крымский аэропорт в рейтинге уступил только аэровокзалам Шереметьево, Красноярска и Домодедово, став самым удобным на юге России. Всего исследовались 35 аэропортов с пассажиропотоком более 800 тыс. человек в год.

По показателям пунктуальности отправки рейсов и скорости выдачи багажа крымский аэропорт завоевал наибольшее количество баллов. Эксперты также высоко оценили сервис в аэропорту Симферополь. По этому показателю он занял второе место в рейтинге.

Forbes анализировал работу аэропортов по 18 различным критериям, объединенным в шесть категорий: транспортная доступность, маршрутная сеть, сервис в аэропорту, пунктуальность, ожидание багажа и международные награды. В итоговый рейтинг вошли 20 аэропортов, получившие в сумме наибольшее количество баллов.

Аэропорт Симферополь основан в 1936 году. На протяжении последних пяти лет входит в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров, обеспечивая транспортную доступность Крыма. С 2015 года воздушная гавань ежегодно обслуживает более 5 млн пассажиров и в летний период обладает самой широкой маршрутной сетью в России на внутренних воздушных линиях среди региональных аэропортов.

С 16 апреля 2018 года все рейсы принимаются и отправляются через ультрасовременный аэровокзальный комплекс, рассчитанный на комфортное обслуживание 3650 пассажиров в час. Благодаря силуэту, напоминающему «морскую волну», терминал стал настоящими парадными воротами Крыма и одним из самых узнаваемых символов полуострова. В мае 2019 года Международному аэропорту Симферополь присвоено имя художника-мариниста Ивана Айвазовского.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020