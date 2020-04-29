Аэропорт Симферополь вошел в пятерку самых удобных в России по версии Forbes

Международный аэропорт Симферополь занял четвертое место в рейтинге самых удобных воздушных гаваней России, который подготовил авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. Крымский аэропорт в рейтинге уступил только аэровокзалам Шереметьево, Красноярска и Домодедово, став самым удобным на юге России. Всего исследовались 35 аэропортов с пассажиропотоком более 800 тыс. человек в год.

По показателям пунктуальности отправки рейсов и скорости выдачи багажа крымский аэропорт завоевал наибольшее количество баллов. Эксперты также высоко оценили сервис в аэропорту Симферополь. По этому показателю он занял второе место в рейтинге.

Forbes анализировал работу аэропортов по 18 различным критериям, объединенным в шесть категорий: транспортная доступность, маршрутная сеть, сервис в аэропорту, пунктуальность, ожидание багажа и международные награды. В итоговый рейтинг вошли 20 аэропортов, получившие в сумме наибольшее количество баллов.

Аэропорт Симферополь основан в 1936 году. На протяжении последних пяти лет входит в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров, обеспечивая транспортную доступность Крыма. С 2015 года воздушная гавань ежегодно обслуживает более 5 млн пассажиров и в летний период обладает самой широкой маршрутной сетью в России на внутренних воздушных линиях среди региональных аэропортов.

С 16 апреля 2018 года все рейсы принимаются и отправляются через ультрасовременный аэровокзальный комплекс, рассчитанный на комфортное обслуживание 3650 пассажиров в час. Благодаря силуэту, напоминающему «морскую волну», терминал стал настоящими парадными воротами Крыма и одним из самых узнаваемых символов полуострова. В мае 2019 года Международному аэропорту Симферополь присвоено имя художника-мариниста Ивана Айвазовского.