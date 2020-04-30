Блаженная еда: названы лучшие кулинарные фото года

Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year/Zay Yar Lin
Фотографы любят соревноваться между собой, поэтому фотоконкурсов в мире — великое множество. К примеру, лучшие изображения еды (и всего, что с ней связано) каждый год выбирают на конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year. Лучшей работой в категории «Собери урожай» признан «Утренний улов» Зай Яр Лина из Мьянмы. Остальные финалисты — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year/Khanh Phan Thi
На втором месте в «урожайной» номинации — «Цветы моря» вьетнамца Кханя Фан Тхи. На ней изображены женщины, промывающие кувшинки — излюбленное лакомство в Южном Вьетнаме
На весь экран
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year/K M Asad
В категории «Еда для праздника» победу одержал бангладешец К. М. Асад, запечатлевший массовое приготовление пищи мусульманами перед пятничной молитвой неподалеку от Дакки
На весь экран
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year/Azim Khan Ronnie
На втором месте другой фотограф из Бангладеш, Азим Хан Ронни, запечатлевший благодарственную молитву индуистов-бенгальцев перед завершением поста
На весь экран
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year/Liya Gu
Китаянка Лия Гу заняла второе место в категории «Еда для семьи» с трогательным фото пожилой тибетской пары, разливающей традиционный чай с маслом
На весь экран
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year/Xiaodong Sun
В номинации «Еда в поле» первое место занял китайский фотограф Сяодун Сунь с работой «Когда улей полон»
На весь экран
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year/Azim Khan Ronnie
Азим Хан Ронни из Бангладеш представил свои работы в нескольких категориях, и его «Сбор красного перца» получил третье место в разделе «Еда в поле»
На весь экран
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year/Shahriar Farzana
Поощрительный приз в номинации «Еда в поле» достался еще одному бангладешцу, Шахрияру Фарзана, за выразительный кадр «Продленный протеин» — пожилая женщина с внуком на руках проверяет качество сушеной рыбы
На весь экран
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year/K M Asad
Не обошлось и без злобы дня: в категории «Политика еды» первое место досталось, как и с «Едой для праздника», К. М. Асаду из Бангладеш, запечатлевшему очередь детей-рохинджа за едой в лагере беженцев
На весь экран
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year/Gary Latham
Британец Гэри Лэтэм занял второе место в категории «Еда в действии». На фото пожилая жительница Папуа — Новой Гвинеи жарит цыпленка с кокосом на раскаленных камнях
На весь экран
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year/Zay Yar Lin
Первое место в разряде «Еда на продажу» получила фотография прилавка уличного торговца овощами и фруктами в Янгоне (Мьянма)
На весь экран
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year/A.N.M ZIA
Второе место в категории «Еда для жизни» досталось выразительной работе из Бангладеш. Эта женщина работает в каменоломне неподалеку от города Силхета. Короткий перерыв в работе она использует, чтобы покормить детей
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.