Блаженная еда: названы лучшие кулинарные фото года

Фотографы любят соревноваться между собой, поэтому фотоконкурсов в мире — великое множество. К примеру, лучшие изображения еды (и всего, что с ней связано) каждый год выбирают на конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year. Лучшей работой в категории «Собери урожай» признан «Утренний улов» Зай Яр Лина из Мьянмы. Остальные финалисты — в фотогалерее «Известий»