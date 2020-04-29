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Власти Японии рассмотрят вариант о продлении режима ЧС в стране

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Правительство Японии приступило к рассмотрению варианта продления общенационального режима чрезвычайной ситуации (ЧС), введенного до 6 мая из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает Kyodo.

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По данным агентства, власти считают, что масштабы распространения коронавируса в стране не удалось сократить в должной степени. На этом решении настаивают большинство японских губернаторов.

16 апреля министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура сообщил о введении режима ЧС на всей территории страны до 6 мая.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию заболевания. Случаи заражения с начала распространения инфекции зафиксированы более чем в 200 странах мира.

По данным Worldometer на 29 апреля, в Японии зарегистрировано свыше 13 тыс. зараженных COVID-19, из них 394 летальных.

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