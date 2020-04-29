Подозреваемого во взрыве двух банкоматов задержали в Тюмени

В Тюмени задержали мужчину, который подозревается во взрыве двух банкоматов. Похитить денежные средства злоумышленник не смог.

Первый факт горения был зафиксирован 26 апреля в зоне банкоматов в здании по улице Харьковской. Площадь пожара составила 28 кв. м. Через час возгорание в зоне банкоматов было зафиксировано на улице Щербакова. Об этом сообщает портал «Наш город». По данным МЧС, в обоих случаях причиной возгорание стало занесение открытого источника огня.

В ходе проверки была установлена личность подозреваемого. По данным правоохранительных органов, мужчина для совершения преступления приобрел маску и газовые баллоны, а также угнал автомобиль. Однако совершить задуманную кражу денег он не смог.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу денежных средств.