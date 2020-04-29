В Екатеринбурге приехавшую на вызов «скорую» закидали камнями. Врачи прибыли на помощь пострадавшему в драке. Один из участников потасовки решил выяснить отношения с медиками и разгромить автомобиль. В результате конфликта врачи не пострадали, а полицейские задержали нарушителя на месте.