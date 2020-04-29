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Цена июньского фьючерса нефти Brent перевалила $22 за баррель

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Цена июньских фьючерсов нефти марки Brent выросла на лондонской бирже ICE на 7,7% к уровню закрытия предыдущих торгов и в моменте достигала отметки $22,05 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 16:03 мск среды, 29 апреля.

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Июньский фьючерс американской нефти сорта WTI с поставкой торговался на уровне $14,61 за баррель, что на 18% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В понедельник июньские фьючерсы Brent торговались за $21,64 за баррель. Стоимость нефти этого сорта с поставкой в июле тогда выросла на 0,93%, до $25,4 за баррель.

Однако позже в тот же день нефть этого бренда начала дешеветь на фоне опасений инвесторов, что сохраняющийся избыток в нефтехранилищах приведет к исчерпанию мощностей для хранения сырья и вызовет новый обвал стоимости на фьючерсы.

Так, цена июньского фьючерса Brent упала на 1,42%, до $21,10 за баррель, а WTI — на 1,42% до $16,70 за баррель.

Как заявил 26 апреля министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Мухаммед Аркаб, организация стран — экспортеров нефти ожидает, что цена за баррель сырой нефти к середине этого года достигнет примерно $40.

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