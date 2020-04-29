Двое мужчин погибли при пожаре в дачном доме в Иркутской области

В Усть-Илимском районе Иркутской области при пожаре в дачном доме в садоводстве «Земляничка» погибли двое мужчин. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

По показаниям жены одного из погибших мужчин, семья отмечала родительский день и распивала спиртное. Мужчины в состоянии алкогольного опьянения остались ночевать в доме, произошел пожар.

В ходе осмотра места происшествия удалось выяснить, что вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Еще один пожар, на котором погиб человек, произошел в садоводстве «Солнышко» Зиминского района. Установлено, что в момент возгорания пожилой мужчина спал после распития алкоголя.

По данным ГУ МЧС по региону, за прошедшие сутки и ночь 29 апреля в населенных пунктах и садоводствах Иркутской области произошло 43 пожара. На двух из них погибли люди.