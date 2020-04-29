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Запас гречки на 134 дня торговли сформировали саратовские магазины

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Министерство экономического развития Саратовской области отчиталось об обеспечении региона продовольственными и другими товарами первой необходимости. По данным ведомства, объемы запасов товаров по скоропортящейся группе составляют от трех до 16 дней торговли, а по товарам длительного срока хранения — от 16 до 308 дней торговли.

В частности, сахара в регионе хватит на 115 дней торговли, макарон — на 308 дней, гречки — на 134 дня, а муки — на 88 дней. Как сообщили в министерстве, регион может самостоятельно обеспечить себя большинством продовольственных товаров. А складские запасы на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности по некоторым товарам оцениваются на уровне более 2,5 месяца торговли, пишет ИА «Взгляд-инфо».

20 апреля сообщалось о составленном Райффайзенбанком рейтинге городов по соблюдению самоизоляции. Саратов расположился лишь во второй десятке.

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