Новак оценил ситуацию в топливо-энергетическом комплексе России

Ситуация в топливо-энергетическом комплексе непростая, но не критическая. Об этом 29 апреля на совещании по вопросам развития энергетики под руководством президента России Владимира Путина заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По его мнению, Россия подошла к пику снижения спроса на нефть. На данный момент он снизился на 25–30 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом. Кроме того, есть оптимистические оценки о восстановлении спроса на нефть со второго полугодия.

«Видим «зеленые ростки» восстановления спроса, видим заявления ряда стран об ослаблении карантинов», — отметил Новак.

Ранее в среду Новак заявил, что стабилизации цен на нефть стоит ожидать к концу года. Он отметил, что главной проблемой нефтяного рынка сейчас является падение спроса из-за пандемии коронавируса. При этом апрель может оказаться самым тяжелым месяцем за всю историю нефтяной промышленности.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

В мире, по данным Worldometer на 29 апреля, выявлено 3,1 млн случаев заражения коронавирусом, 218,6 тыс. умерших пациентов и более 964 тыс. выздоровевших людей.

По данным оперштаба на 29 апреля, за сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. В настоящий момент в стране зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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