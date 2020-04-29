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Новак оценил ситуацию в топливо-энергетическом комплексе России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Ситуация в топливо-энергетическом комплексе непростая, но не критическая. Об этом 29 апреля на совещании по вопросам развития энергетики под руководством президента России Владимира Путина заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

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По его мнению, Россия подошла к пику снижения спроса на нефть. На данный момент он снизился на 25–30 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом. Кроме того, есть оптимистические оценки о восстановлении спроса на нефть со второго полугодия.

«Видим «зеленые ростки» восстановления спроса, видим заявления ряда стран об ослаблении карантинов», — отметил Новак.

Ранее в среду Новак заявил, что стабилизации цен на нефть стоит ожидать к концу года. Он отметил, что главной проблемой нефтяного рынка сейчас является падение спроса из-за пандемии коронавируса. При этом апрель может оказаться самым тяжелым месяцем за всю историю нефтяной промышленности.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

В мире, по данным Worldometer на 29 апреля, выявлено 3,1 млн случаев заражения коронавирусом, 218,6 тыс. умерших пациентов и более 964 тыс. выздоровевших людей.

квПо данным оперштаба на 29 апреля, за сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. В настоящий момент в стране зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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