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Спорт
Шойгу поздравил ЦСКА с 97-летием со дня основания клуба

Шойгу поздравил ЦСКА с 97-летием со дня основания клуба

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр обороны России Сергей Шойгу и его заместители Николай Панков и Андрей Картаполов поздравили в среду, 29 апреля, спортсменов ЦСКА с 97-летием со дня основания клуба.

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«97 лет — богатая, насыщенная событиями, победами история. Только золотых олимпийских медалей за это время — 595, не знаю, какой еще клуб может похвастаться такими достижениями», — цитирует телеканал «Звезда» слова Шойгу, сказанные на коллегии военного ведомства.

По словам Панкова, за годы существования клуба армейскую службу прошли десятки тысяч талантливых спортсменов, на счету которых огромное количество наград. В первую очередь замминистра поздравил с этим днем ветеранов спорта ЦСКА.

Картаполов отметил, что спортсмены клуба защищали страну не только на спортивных состязаниях. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны около семи тысяч человек ушли на фронт — именно столько входит в героический батальон ЦСКА. Он подчеркнул, что новое поколение армейцев продолжает традиции победителей и героических предков, и пожелал им успехов.

26 апреля заслуженный тренер России по футболу, глава комитета по делам национальностей Госдумы Валерий Газзаев заявил, что кризис из-за пандемии коронавирусной инфекции должен подтолкнуть к принятию двух важных решений в управлении российским спортом, сообщает телеканал «360». По мнению экс-футболиста и тренера, в стране нужно сократить число профессиональных футбольных клубов и при этом увеличить количество команд в высшей лиге с 16 до 18.

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