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В Минкультуры назвали срок возвращения музеев к нормальной работе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Музеи вернутся к нормальной работе в течение месяца после снятия всех ограничительных мер и окончания пандемии. Об этом в среду, 29 апреля, рассказал врио директора департамента музеев Министерства культуры Алексей Мудров.

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По его словам, Минкультуры совместно с каждым учреждением разработало план по выходу из ситуации и приему посетителей. «Примерно идет отсчет с момента ориентировочной даты снятия карантина, где-то в течение месяца все музеи смогут прийти к нормальной жизни», — цитирует его «РИА Новости».

В дни объявленного режима самоизоляции ведомством проводятся и запланировано более 180 мероприятий в онлайн-формате. К новому формату оперативно подключились все музеи, добавил Мудров.

Ранее в апреле в Калуге Государственный музей истории космонавтики имени Циолковского в режиме онлайн запустил виртуальные экскурсии и лекции. Они появляются на официальном сайте музея и рассказывают не только об экспонатах, которые представлены в музее, но и о разных астрономических явлениях и объектах.

квВ настоящий момент в России зарегистрировано 99 399 случаев COVID-19 в 85 регионах. За прошедшие сутки выздоровели 1830 человек.

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