В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ

Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк в среду, 29 апреля.

По ее словам, сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с коллегами из Московской, Свердловской и Костромской областей и представителями Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли деятельность группы, подозреваемой в сбыте незарегистрированных аппаратов ИВЛ.

Изъятое в Костромской и Свердловской областях оборудование произвели в 1999–2000 годах.

По словам Волк, первоначально полицейские изъяли 287 аппаратов «Фаза-5НР» на сумму более 200 млн рублей. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и области проводит экспертизу этого оборудования.

Ранее в среду СМИ сообщали, что в Подмосковье полиция задержала продавцов неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких. Подозреваемые пытались сбыть 100 аппаратов ИВЛ на общую сумму 70 млн рублей. Во время следственных мероприятий у них нашли оставшуюся часть партии.

Склад с неработающей и нелегальной медтехникой располагался в Раменском.