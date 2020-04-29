Прибывших на майские праздники в Крым туристов отправят в обсерватор

Жители материковой части России, прибывающие в Крым без прописки или собственного жилья на полуострове, проведут в обсерваторе две недели. Об этом в среду, 29 апреля, заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«С целью ограничить поток приезжих на полуостров на ближайшие 12 выходных дней было принято решение, что все приезжие, не имеющие крымской прописки, не имеющие в собственности апартаменты или квартиры, где они могли бы находиться на самоизоляции, будут помещены в обсерватор на две недели», — цитирует Аксенова пресс-служба правительства региона.

Он подчеркнул, что это исключительная мера, которая позволить сократить поток туристов в Крым и, как следствие, снизить риск распространения инфекции.

Глава республики отметил, что если прибывшие туристы откажутся находиться в обсерваторе и сбегут, то они будут объявлены в розыск, пишет «Газета.ру».

«На праздничные дни прошу крымчан набраться терпения, чтобы не усугубить ситуацию. Понятно, что тяжело, но и президент вчера отметил, что чем жестче, тем короче будет период ограничительных мер. Запрет на посещение лесов тоже продлен до 12 мая. От ответственности и дисциплинированности каждого из нас зависит, как будет развиваться ситуация в дальнейшем», — добавил глава республики Крым.

20 апреля Аксенов призвал россиян на время отказаться от поездок на полуостров из-за пандемии коронавирусной инфекции. Он отметил, что другого выхода, чтобы минимизировать заболеваемость, на текущий момент нет.

По данным оперштаба на 29 апреля, в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции. С начали эпидемии скончались 972 пациента, 10 286 — выздоровели. В Крыму подтверждено 89 эпизодов с коронавирусом, 29 человек были выписаны из больниц.

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