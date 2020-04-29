Число ДТП с участием мотоциклистов выросло на Ставрополье

Количество аварий с участием мотоциклистов возросло в Ставропольском крае. Сотрудники ГИБДД проведут профилактический рейд.

По данным ГИБДД, только за последнюю неделю произошло четыре аварии с участием мотоциклистов. В Новоалександровске молодой человек погиб, разбившись на транспортном средстве собственной сборки. Мотоцикл вылетел с обочины и перевернулся. Об этом сообщает NewsTracker.

С 30 апреля по 2 мая Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие «Скутер-мотоциклист». Всех мотоциклистов на дорогах будут останавливать, им расскажут о безопасности при движении.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье выявили около 12,5 тыс. машин с нестандартной тонировкой.