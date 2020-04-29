Песков оценил отказ признать «Ведомости» системообразующим предприятием

Внутренние отношения в коллективе «никоим образом не могут» влиять на решение о предоставлении государственной помощи тем или иным изданиям. Об этом заявил журналистам 29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отказ Минкомсвязи включить газету «Ведомости» в список системообразующих предприятий.

Песков отметил, что в любом случае это решение должны аргументировать в Министерстве связи.

«Я не знаю, насколько это соответствует действительности, какие именно критерии принимались во внимание при определении такого качества, как системообразующее предприятие», — сказал он в ответ на вопрос о том, не считают ли в Кремле «увязывание» внутреннего конфликта в редакции и непредоставление федеральной помощи вмешательством.

Накануне «Ведомости» сообщили, что Минкомсвязи не включило издание в перечень системообразующих предприятий по двум причинам: слишком быстрый рост аудитории в период коронавируса и конфликт внутри редакции, связанный с приходом и.о. главного редактора газеты Андрея Шмарова. Сотрудники газеты считают, что изменение Шмаровым редакционной политики «подрывает доверие аудитории и уничтожает 20-летнее издание».

В начале апреля правительство утвердило список отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса. Ведомства призывали его расширить, и 10 апреля появились новые критерии отбора: были выделены 72 отрасли с объективными показателями для каждой.

Президент России Владимир Путин поручил 15 апреля доработать перечень таких предприятий. На следующий день премьер-министр Михаил Мишустин призвал отказаться от единого списка в пользу отдельных пополняемых перечней, которые будут составлять отраслевые министерства.

21 апреля Минкомсвязи утвердило перечень системообразующих организаций в сфере информации и связи. Туда вошли 79 организаций, относящихся к 14 основным подотраслям связи и информации. Позже, 24 апреля, ведомство добавило туда еще 12 организаций.