Высота сугробов на дороге до Териберки достигает 4 м

В Кольском районе Мурманской области по-прежнему закрыты трассы до Туманного и Териберки. Они занесены снегом. Высота снежного покрова на дорогах достигает 4 м.

Дороги закрыты с 26 апреля из-за сильного ветра, отсутствия видимости, снега и метели. Восемь единиц техники «Мурманскавтодора» работают на участке 81 км Кола – Серебрянские ГЭС до автоподъезда к Териберке.

Как пишет ИА «Би-порт» со ссылкой на районную администрацию, удалось расчистить около 26 км трассы. На особо сложных участках трассы за 12 часов работы техника продвигается лишь на 200 м. Осталось расчистить еще 14 км.

Три единицы техники расчищают участок 81 км Кола – Серебрянские ГЭС до Туманного. К утру 29 апреля удалось освободить от слежавшегося плотного снега 32 км пути. Специалисты отмечают, что ситуация сложная, поскольку «снег не уступает бетону». Осталось пройти 8 км трассы.

В прошлый раз ограничения движения транспорта на этих дорогах вводили 21 апреля. Причина — неблагоприятные погодные условия.