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В Таджикистане запретили русифицированные фамилии и отчества

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Фото: Global Look Press/Imagebroker
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В Таджикистане запретили использование русифицированных окончаний при написании фамилий и отчеств, сообщает «Радио Озоди» в среду, 29 апреля.

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Целью законопроекта является повышение самосознания граждан и защита национальной идентичности.

По словам министра юстиции Таджикистана Музаффара Ашуриена, вместо окончаний «-ов/-ова», «-вич/-овна» могут использоваться «-зода», «-иен» и другие. Исключение составляют русские и представители других национальных меньшинств.

Также Ашуриен отметил, что граждане, которые уже имеют паспорта с окончанием фамилий на «-ов/-ова», нововведения не коснутся. Они действуют только в отношении граждан, которые решат изменить фамилию и имя в будущем, либо для тех, кто впервые будет получать удостоверяющие личность документы.

«В дальнейшем при рождении ребенка будут выдаваться документы, в которых фамилии будут записаны с использованием национальных окончаний «пурдухт», «и», «зод», «зода», «он», «ен», иен», ниер», «фар». Использование окончаний «ов», «ова», «ев», «ева» будет запрещено», — сказал Ашуриен.

В случае, если родители ребенка разных национальность, то решение о присвоении фамилии будет приниматься в соответствии с национальным законодательством с согласия обоих.

В феврале житель Минска возмутился, что в одном из магазинов города продавщица заставила его обращаться к ней на русском, а не на белорусском языке.

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