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Концепцию развития овощеводства разработают в Удмуртии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Удмуртии планируют разработать концепцию развития овощеводства и картофелеводства. Сельхозпроизводители получат субсидии.

Ежегодно в республику ввозят около 80 тыс. т овощей. По словам заместителя председателя правительства Удмуртии Ольги Абрамовой, регион пока не может обеспечивать себя продовольствием собственного производства. Из-за низкой закупочной цены крупные хозяйства в последние годы сокращают посевные площади картофеля. В 2019 году они сократились на 6% до 23 тыс. га. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

На основе наличия картофелехранилищ и ресурсов будут определены ведущие производители республики. Власти помогут реализовать выращенный урожай. Кроме того, производители должны стать основными поставщиками учреждений социальной сферы, минуя перекупщиков.

Также в 2020 году овощеводам выделят субсидии от 7 до 13 тыс. за гектар.

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