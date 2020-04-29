Шойгу анонсировал крупные учения двух армий в 2020 году

Минобороны проведет крупные учения двух армий на центральноазиатском стратегическом направлении. Об этом сообщил глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии 29 апреля.

На сегодняшний день командование Центрального военного округа на центральноазиатском стратегическом направлении продолжает совершенствовать систему управления и подготовки войск, а также переоснащение на новейшее вооружение и технику. При этом особое внимание уделяется двусторонним учениям.

«Количество предусмотренных на этот год мероприятий оперативной подготовки увеличилось на 13%, мобилизационной — на 9%, боевой — на 36%. Их итогом станет двустороннее командно-штабное учение на местности двух армий с созданием коалиционных группировок войск», — сказал министр.

Подготовка ведется в тесном взаимодействии с вооруженными силами государств — членов ОДКБ и ШОС. Количество мероприятий совместной подготовки по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 14%.

О военных учениях в Центральном военном округе последний раз сообщалось 15 апреля. Тогда артиллеристы с помощью тяжелого вооружения уничтожили лагерь условного противника с замаскированными подземными ходами.