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В Кремле прокомментировали сообщения о нехватке средств защиты для врачей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Из-за того, что в мире случилась пандемия коронавируса, все страны столкнулись с «абсолютно с идентичной проблемой» нехватки средств индивидуальной защиты (СИЗ) врачам. Об этом заявил журналистам в среду, 29 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему именно в нашей стране наблюдается нехватка СИЗ медикам, о которой говорил российский лидер Владимир Путин.

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Главные цитаты выступления Путина перед совещанием с главами регионов

Проблема, по словам Пескова, заключается в том, что из-за пандемии за месяц нарастить производство СИЗ в достаточном количестве «не может ни одна страна, даже Китай». Он отметил, что государства полностью используют свой потенциал и возможности для импорта.

«Интенсивно круглосуточно работают наши соответствующие министерства с тем, чтобы и нарастить производство. Вы знаете, что здесь достигнут значительный успех, его нельзя игнорировать, и темпы производства средств защиты и темпы производства вентиляторов кратно увеличены буквально в считанные недели. Но все равно этого недостаточно. Поэтому идет и активный импорт, и активное производство», — сказал пресс-секретарь.

Представитель Кремля добавил, что действительно есть регионы, в лечебных учреждениях которых, к сожалению, эта проблема ощущается наиболее остро, и на таких проблемных местах правительство «концентрирует свое внимание и усилия».

На вопрос, почему в России не купили и не произвели больше СИЗ, Песков ответил: «Купили. Начали покупать и начали производить. Просто это невозможно компенсировать за две недели».

На совещании по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции с главами регионов 28 апреля Путин заявил, что защитные костюмы для медиков, которые работают в «красной зоне», распределяются буквально «с колес».

По его словам, даже учитывая принятые меры ощутимого роста собственного производства и крупных импортных закупок сохраняется дефицит «по ряду позиций техники, оборудования, расходных материалов».

Согласно данным оперштаба на 29 апреля, число случаев коронавируса в 85 субъектах России возросло до 99 399.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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