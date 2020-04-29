Прямой эфир
Сюжет:

Песков сообщил о работе регионов в авральном режиме из-за коронавируса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Регионы России работают в авральном режиме из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Гены патогена: найдены общие черты у смертельно опасных коронавирусов
«Особые приметы» SARS, MERS и SARS-CoV-2 помогут создать универсальный препарат против летальных инфекций

«Ведется напряженная работа в каждом из регионов, все работают собственно в авральном режиме, который соответствует, наверное, беспрецедентности вот этой ситуации с пандемией», — отметил Песков.

По его словам, до 12 мая главы регионов должны будут разработать план поэтапного снятия ограничений с учетом текущей динамики.

Песков также подчеркнул, что более интенсивный рост количества инфицированных наблюдается именно в регионах, а не в Москве. Когда угроза дальнейшего распространения инфекции отступит, расширенные полномочия глав регионов по борьбе с коронавирусом будут не нужны, добавил Песков.

По данным оперштаба на 29 апреля, за сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. В настоящий момент в стране зарегистрировано 99 399 случаев заболевания.

К

Ранее в этот же день сообщалось, что в России коронавирусом заразились 0,07% населения, умерли 0,0007% жителей. В топ-10 стран по количеству заболевших это соотношение меньше только у Китая — 0,01% и 0,0003% соответственно. При этом, по данным ООН, население России в 2019 году достигло 143,9 млн человек, а Китая — 1,42 млрд. Худшие показатели в мире демонстрирует Испания. При общей численности населения в 46,4 млн, инфекция поразила 0,5%, число жертв составило 0,05%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Доля больных COVID-19 в России составила менее 0,1% населения
В Москве за сутки от коронавируса вылечились еще 480 человек

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020