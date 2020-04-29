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Песков анонсировал совещание Путина по вопросам развития энергетики

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин в среду, 29 апреля, проведет совещание о ситуации в российском топливно-энергетическом комплексе (ТЭК). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Одной из тем обсуждения станут проблемы отрасли, вызванные неблагоприятной мировой конъюнктурой цен на нефть. Начать совещание планируется ближе к 14:00 (мск).

«Первое совещание по вопросам развития энергетики. Это в целом топливно-энергетический комплекс, тот самый комплекс, который работает всегда, он не может остановиться ни при каких условиях», — сказал Песков.

Открытая часть совещания будет состоять из вступительного слова Путина и доклада министра энергетики Александра Новака о текущей ситуации в ТЭК, отметил Песков.

Также он добавил, что не знает, будет ли обсуждаться механизм демпфера, а также о планах президента предлагать новые параметры для него.

Кроме того, глава государства намерен в течение дня собрать совещание с постоянными членами Совета безопасности. Песков уточнил, что оба мероприятия пройдут в режиме видеоконференцсвязи.

Ранее в среду Новак заявил, что стабилизации цен на нефть стоит ожидать к концу года. Он отметил, что главной проблемой нефтяного рынка сейчас является падение спроса из-за пандемии коронавируса. При этом апрель может оказаться самым тяжелым месяцем за всю историю нефтяной промышленности.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.

20 апреля цена нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений. Вслед за WTI в течение нескольких дней наблюдались ценовые колебания у нефти Brent.

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