«Алроса» приостановила огранку алмазов до конца лета

Корпорация «Алроса» приостановила работу предприятий по огранке алмазов до конца лета из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил генеральный директор компании Сергей Иванов.

«Наш ограночный комплекс, включая завод в Барнауле и «Кристалл» в Смоленске, приостановил работу. Около тысячи человек отправлены в оплачиваемый простой до конца лета. Сегодня мы бриллианты не сможем продать, это показывает опыт других стран: в Индии огранка тоже остановлена, локдаун там продлен до начала мая», — рассказал Иванов в интервью РБК.

Он подчеркнул, что на рынке сейчас накопилось большое количество запасов драгоценных камней. Кроме того, по его словам, изменилась покупательская модель людей из-за пандемии: они избегают посещения торговых центров.

«Мы не исключаем, что определенные корректировки по производственной программе мы внесем, потому что вошли в год с высоким показателем запасов и исходя из сегодняшней ситуации этих запасов нам хватит не на один год», — добавил гендиректор «Алросы».

В начале апреля Минфин России объявил о том, что Гохран приобретет у компании «Алроса» пять крупных необработанных алмазов за 350 млн рублей. Такая мера была предпринята в качестве экономической поддержки корпорации.

«Алроса» — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах. На ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания работает в Якутии и Архангельской области.