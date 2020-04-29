Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед

В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.

Тело покойного обнаружил его сын Ярослав. По словам мужчины, он не смог дозвониться до отца, после чего решил зайти проведать его. В квартире он нашел Белодеда мертвым. Тело летчика отправлено в морг для установления точных причин смерти.

«Папа до последнего дня не расставался с любимой работой. В 2005 году по возрасту отец ушел «из неба», но продолжил работать в специальном летном отряде «Россия» уже на земле», — рассказал сын Белодеда.

Григорий Белодед работал командиром экипажа в специальном летном отряде «Россия», которым летал первый президент страны Борис Ельцин. Позже он стал личным шеф-пилотом действующего главы государства Владимира Путина.