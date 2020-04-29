Российские летчики провели полеты в акватории трех морей

Российские летчики провели плановые полеты в акватории трех морей. Ракетоносцы Ту-160 исследовали нейтральные воды Балтийского моря. На некоторых этапах самолеты сопровождали истребители ВВС Франции, Дании и Швеции. Над Норвежским и Баренцевым морями пролетели два бомбардировщика Ту-22. Провести операцию помогли военные летчики Норвегии. В Минобороны отмечают, что подобные полеты проходят в соответствии с международными правилами.