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ФСБ изъяла у подпольных оружейников 95 стволов и 17 кг взрывчатки

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Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ
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У подпольных оружейников на территории России от Крыма до Хабаровска изъяли 95 стволов и 17 кг взрывчатки. Об этом 29 апреля сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ.

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Изъятые средства направлены на криминалистические исследования, по результатам которых будут приняты процессуальные решения. Всего незаконным хранением и оборотом оружия занимались семь подпольных мастерских.

Мастерские находились на территориях Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей.

Изъяты автоматы АК-74, АКМС, АКС-74У, пистолеты-пулеметы ППС, ППШ, «Кедр», VZ-67, винтовки, карабины и ружья «Мосина», Mauser, СКС, ТОЗ, «Сайга», «Вепрь», пистолеты и револьверы ПЯ, ПСМ, ПМ, ТТ, Walther, наган, 167 артиллерийских боеприпасов, более 130 основных частей оружия и 16 глушителей, 17 кг взрывчатых веществ, 550 взрывателей, свыше 5 тыс. патронов и около 5 тыс. комплектующих для их изготовления.

Ранее в этот же день сообщалось, что ФСБ разоблачила контрабандистов, которые вывозили в Германию платину, палладий и родий на сотни миллионов рублей. Контрабанда была организована преступной группой, в которую входили граждане России и Литвы. В ходе досмотра грузового автомобиля, который направлялся в Литву через российско-белорусскую границу в Смоленской области, правоохранители обнаружили 21 мешок типа биг-бэг весом более 11 т, в котором находились перемолотые автомобильные катализаторы. В их составе были платина, палладий и родий, ориентировочная стоимость которых не менее 200 млн рублей.

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