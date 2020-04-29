Традиционный салют Победы проведут на девяти площадках Владивостока

Во Владивостоке 9 мая состоится традиционный праздничный салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Фейерверк запустят с девяти площадок города в 22:00.

Городская администрация рассчитала места проведения салюта специальным образом, чтобы его смогли увидеть жители разных районов города из окон своих квартир. Об этом пишет РИА «Восток-Медиа».

Залпы огней пустят на видовой площадке на улице Добровольского, 13, на улице Олега Кошевого, 26, около Дома молодежи на проспекте 100-летния Владивостока, на Русском острове, в поселке Трудовое, селе Береговое, на острове Попова. Кроме того, салют прогремит с баржи в Амурском заливе и в районе батареи «Безымянная» на Спортивной набережной.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил о том, что в День Победы 9 мая в российских городах пройдет парад самолетов и вертолетов. Авиационная техника пройдет в небе в парадном строю ,отдавая честь героям, «а вечером в городах обязательно будет традиционный праздничных салют», отметил президент.

16 апреля Владимир Путин заявил о том, что подготовку к параду Победы 9 мая нужно перенести из-за рисков, связанных с распространением коронавируса. Также будут перенесены все праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Позднее он заверил, что торжества обязательно состоятся, но позднее.