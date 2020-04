В Сети появился трейлер игры Deadly Premonition 2 про детектива

Вышел трейлер игры Deadly Premonition 2 об агенте ФБР, который ведет расследование в пригороде Нью-Орлеана. Ролик доступен на официальном YouTube-канале Nintendo Россия.

На кадрах трейлера можно видеть вступительные титры в стиле фильмов о Джеймсе Бонде. Игрокам предлагается вести расследования и допросы людей, а это означает, что в игре создатели проработали развитую диалоговую систему, пишет «Ридус». Действие игры будет разворачиваться в антуражном городке Ле Карре, где орудует серийный убийца.

Релиз Deadly Premonition 2 состоится спустя 10 лет после выпуска культового оригинала на Xbox 360, который подкупил поклонников своей самобытностью. Релиз игры состоится в качестве эксклюзива на Nintendo Switch 10 июля, уточняет REGNUM.

28 апреля сообщалось, что японская компания Sony объявила дату релиза видеоигры Last of Us Part II, который был перенесен из-за распространения коронавируса. Игру представят 19 июня.