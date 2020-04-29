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В США суд отказался освободить россиянина Фирсова на время пандемии

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Фото: Global Look Press/Petra Wallner/imageBROKER.com
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Американский суд отказался отпускать под залог подозреваемого в продаже персональных данных россиянина Кирилла Фирсова, указавшего на высокий риск заразиться в тюрьме коронавирусом. Об этом 28 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на распоряжение суда.

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Фирсов предоставил судье Эллисон Годдард справку, из которой следует, что он последние 10 лет страдает бронхиальной астмой, и попросил освободить его на время пандемии под залог в $250 тыс.

В свою очередь, прокуроры указали на вероятность побега россиянина из США, а также подчеркнули, что Фирсов не принимает никаких лекарств от астмы. Кроме того, по их словам, в калифорнийской тюрьме, где он содержится, коронавирусная инфекция не обнаружена.

Суд поддержал доводы обвинения и согласился с достаточностью предпринимаемых мер предотвращения распространения коронавируса в штате и тюрьме.

Фирсов был задержан 7 марта в нью-йоркском аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди, его подозревают в продаже персональных данных. При этом обвинения ему предъявлены в Калифорнии.

По данным американских спецслужб, россиянин якобы содействовал продаже персональных данных через онлайн-платформу Deer.IO. В его деле фигурируют два преступных эпизода. Главная причина задержания — покупки данных, сделанные агентами Федерального бюро расследований.

По последним данным, в США число заразившихся новым коронавирусом превысило 1 млн человек. Самая тяжелая ситуация с зараженными наблюдается в штате Нью-Йорк. Там заболело уже более 295 тыс. человек.

США также занимают первое место среди стран по количеству летальных исходов в результате заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день там скончались 57 266 пациентов с COVID-19.

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