В США суд отказался освободить россиянина Фирсова на время пандемии

Американский суд отказался отпускать под залог подозреваемого в продаже персональных данных россиянина Кирилла Фирсова, указавшего на высокий риск заразиться в тюрьме коронавирусом. Об этом 28 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на распоряжение суда.

Фирсов предоставил судье Эллисон Годдард справку, из которой следует, что он последние 10 лет страдает бронхиальной астмой, и попросил освободить его на время пандемии под залог в $250 тыс.

В свою очередь, прокуроры указали на вероятность побега россиянина из США, а также подчеркнули, что Фирсов не принимает никаких лекарств от астмы. Кроме того, по их словам, в калифорнийской тюрьме, где он содержится, коронавирусная инфекция не обнаружена.

Суд поддержал доводы обвинения и согласился с достаточностью предпринимаемых мер предотвращения распространения коронавируса в штате и тюрьме.

Фирсов был задержан 7 марта в нью-йоркском аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди, его подозревают в продаже персональных данных. При этом обвинения ему предъявлены в Калифорнии.

По данным американских спецслужб, россиянин якобы содействовал продаже персональных данных через онлайн-платформу Deer.IO. В его деле фигурируют два преступных эпизода. Главная причина задержания — покупки данных, сделанные агентами Федерального бюро расследований.

По последним данным, в США число заразившихся новым коронавирусом превысило 1 млн человек. Самая тяжелая ситуация с зараженными наблюдается в штате Нью-Йорк. Там заболело уже более 295 тыс. человек.

США также занимают первое место среди стран по количеству летальных исходов в результате заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день там скончались 57 266 пациентов с COVID-19.