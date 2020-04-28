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В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается во вторник, 28 апреля, на сайте правительства области.

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«С 09:00 30 апреля пересечь границу региона на любом виде транспорта можно будет только при наличии электронных пропусков», — заявила на брифинге председатель государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. Позднее из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на личном или общественном транспорте.

Впоследствии власти нескольких регионов по аналогии с Москвой решили ввести QR-код для проезда на транспорте. Кроме того, ряд областей в Сибири ввели изоляцию для всех приезжих. С 26 апреля свою территорию также закрыли Томская и Вологодская области.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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