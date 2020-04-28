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Премии в 100 тыс. рублей получат 25 семей Липецкой области

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В Липецкой области 25 многодетных семей получат премии в 100 тыс. рублей. Кандидатуры одобрили на комитете по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи регионального парламента.

Как рассказал председатель комитета Анатолий Погодаев, награду присуждают за рождение и воспитание детей, сохранение и укрепление семейных традиций. премию вручают с 2007 года. За это время лауреатами стали 325 семей, пишет LipetskMedia.

Среди кандидатов в этом году есть семья из Ельца, которая воспитывает 16 детей. В общей сложности лауреаты премии этого года родили и воспитывают 119 детей.

30 апреля список кандидатов вынесут на рассмотрение сессии областного совета.

27 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству представить меры о снижении до 15% минимального размера первого взноса при выдаче семьям с детьми кредитов на жилье.

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