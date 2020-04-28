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Рыбак утонул на реке Сок в Самарской области

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В Исаклинском районе Самарской области на реке Сок обнаружили тело рыбака 1985 года рождения. По заявлению сотрудников МВД, мужчина утонул.

Как сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Самарской области, 28 апреля в 8:40 водолазный отряд направили на реку Сок в поселок Красный берег на поиски пропавшего. Как выяснилось, местный житель ушел на рыбалку и не вернулся. 23 апреля родственники начали самостоятельные поиски, пишет НИА «Самара».

Через несколько дней к берегу прибило лодку мужчины. Было принято решение провести поиски при помощи водолазов.

28 апреля в 13:30 тело пропавшего обнаружили в 7 м от берега на глубине 2 м. Погибший был передан сотрудникам полиции.

27 апреля сообщалось, что на Ладожском озере в Ленинградской области завершились поиски трех рыбаков, пропавших в марте. Спасатели извлекли тела погибших из воды.

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