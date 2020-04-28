Три десятка дорог отремонтируют в Тульской области по нацпроекту БКАД

В Тульской области начали ремонтировать дороги регионального и местного значения. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Речь идет об 11 региональных и 19 муниципальных дорогах. Работы уже стартовали на самом крупном объекте этого года — участке от автодороги Тула–Белев до Никольское–Крапивна в Щекинском районе. Протяженность ремонтируемого отрезка составит свыше 18 км, пишет газета «Тульские известия».

Также начался ремонт подъезда к городу Болохово от трассы Тула – Новомосковск в Киреевском районе и участка дороги от трассы М-4 к поселку Куркино в Ефремове протяженностью 13 км.

Всего в этом году по нацпроекту приведут в порядок 48 объектов общей протяженностью 144 км.

12 апреля сообщалось, что в Туле отремонтировали более 1 тыс. кв. м дорог. Работы были проведены на улицах Луначарского, Немцова, Сызранской, Лермонтова, Мичурина в поселке Ленинском и др.