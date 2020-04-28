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Дело возбудили после инцидента на концерне «Созвездие» в Воронеже

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Уголовное дело возбуждено по факту несчастного случая на концерне «Созвездие» в Воронеже, который произошел в середине марта. Статья – «Нарушение требований охраны труда».

Как пишет ИА «Абирег», следствие установило, что в производственном помещении во время транспортировки материалов опрокинулись металлические листы. В результате травмы получила 44-летняя сотрудница. Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала их как тяжкий вред здоровью.

В администрации предприятия произведена выемка документов, опрошены очевидцы происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Материалы расследования несчастного случая истребованы из Государственной инспекции труда по Воронежской области.

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