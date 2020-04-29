Россиянам предложили угадать инфляцию

В России запускают проект «Угадай инфляцию». Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе инвестиционной компании Pharo Management. Цель проекта — развеять мифы и привлечь граждан к изучению экономики.

Как отмечается в пресс-релизе, для правильного развития экономики считается, что цены должны постепенно расти, а оптимальным считается ежегодный рост на 2–4%. Именно благодаря такой инфляции люди занимаются долгосрочным планированием, копят деньги, открывают собственный бизнес.

Рост цен изучают статистические ведомства, однако их данные могут отличаться от ощущений населения. Так, в марте 2020 года социологи выяснили, что, по мнению россиян, инфляция была 8%, хотя по статистике рост цен составил всего 2,3%.

По данным Pharo Management, такое впечатление от роста цен зависит от индивидуальных особенностей потребителей. Кто-то ежедневно покупает хлеб и крупы, регулярно отслеживая при этом цены, а кто-то делает покупки раз в несколько месяцев и не обращает внимания на ценники. В результате рост цен на одни товары потребители помнят спустя много лет, а снижение цен на другие не замечают.

Для того чтобы привлечь россиян к изучению экономики, Pharo Management запускают проект «Угадай инфляцию», партнером инвестиционной компании выступит «Комсомольская правда». Главный приз проекта составит 1 млн рублей. Участники конкурса должны рассчитать цифры инфляции в России в мае 2020 года, а также правильно указать инфляцию 2019 года и верно ответить на два вопроса. Попробовать свои силы может каждый россиянин.

«Мы хотели бы постараться развеять мифы и обратить более пристальное внимание россиян на темпы роста цен. Верное представление об уровне инфляции поможет им при принятии решений о своих покупках и финансах», — отметил основатель и управляющий партнер Pharo Management Гийом Фонкенелл.

Прогнозы принимаются от участников конкурса с 27 апреля по 31 мая 2020 года. Имена и номера претендентов на главный и поощрительные призы будут опубликованы на главной странице проекта с 8 по 11 июня. 15 июня в прямом эфире на главной странице проекта состоится его финальная часть.