Тверского фермера обвинили в причинении ущерба почве на 240 млн рублей

В Тверской области землевладельца обвинили в причинении ущерба почве на сумму в 240 млн рублей. О его действиях стало известно во время внеплановой проверки земель сельскохозяйственного назначения, которую проводили в Ржевском районе сотрудники регионального управления Россельхознадзора в декабре 2019 года.

Во время рейда специалисты обнаружили в районе деревни Дешевки сельского поселения «Победа» плантацию в 10,2 га. На площади в 1,5 га плодородный слой почвы был снят и перемещен, а грунт, который залегал ниже, вынут. В итоге на участке образовался карьер глубиной 3 м.

Как показали исследования, землевладелец уничтожил плодородный слой почвы. ФГБУ «Тверская межобластная лаборатория» оценила ущерб в сумму порядка 240 млн рублей. Землевладельца привлекли к административной ответственности. Он должен заплатить штраф в 30 тыс. рублей и к сентябрю 2020 года восстановить нарушенный земельный участок на основании проекта рекультивации, пишут «Тверские ведомости».