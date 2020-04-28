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В МВД разъяснили ситуацию со сроком действия просроченных паспортов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Владельцы паспортов с окончанием срока действия в период пандемии коронавирусной инфекции не испытают проблем с обслуживанием в банках. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«МВД России информирует: указом президента России от 18 апреля 2020 года № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» признаны действительными паспорта, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно», — цитирует Волк «Интерфакс».

Она отметила, что ведомство провело необходимые технические мероприятия по изменению сроков действия паспортов, передает RT.

По ее словам, список всех недействительных паспортов привели в актуальный вид, и никаких дополнительных справок получать не нужно, сообщил телеканал «360».

Ранее в этот же день в пресс-службе ВТБ сообщили, что банк продолжает обслуживание клиентов с истекшим сроком паспорта.

«Новые и действующие клиенты ВТБ, которые не получили паспорт в связи с достижением возраста 20 и 45 лет, также смогут полноценно пользоваться всеми финансовыми продуктами и услугами банка как в офисах, так и дистанционных каналах», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

18 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым паспорта и водительские удостоверения граждан, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, будут действительными.

По состоянию на 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтахстопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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