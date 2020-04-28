Хабаровских агрономов обязали предупреждать об обработках посевов ядом

Министерство сельского хозяйства Хабаровского края и администрации районов предупредили агрономов о необходимости оповещать население о предстоящих обработках полей ядохимикатами. Это связано с тем, что в прошлом химические атаки неоднократно приводили к гибели пчел на пасеках, наносили ущерб огородам и вредили здоровью местных жителей.

Как заявила ИА «Хабаровский край сегодня» начальник управления сельхозпроизводства и охраны окружающей среды администрации Хабаровского района Тамара Протопопова, ответственные за проведение обработки полей против сорняков и вредителей обязаны за три дня до начала работ оповестить об этом население близлежащих населенных пунктов.

Это можно сделать через местные администрации или через СМИ. Кроме того, по границам полей должны появиться знаки «Обработано пестицидами».

В конце 2019 года в Амурской области были приняты поправки в закон «О пчеловодстве». Местных жителей обязали предупреждать владельцев пасек об обработке территорий ядохимикатами. Оповещение будет происходить через СМИ. Летом о массовой гибели пчел сообщали аграрии нескольких регионов.